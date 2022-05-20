Верховный муфтий Талгат Таджуддин заявил, что булгары защищали Русь, а украинцы нет

Председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий и шейх-уль-ислам Талгат Таджуддин на конференции «Россия — Исламский мир» в Казани заявил, что празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией не закончится никогда.

«Только что перед заседанием наши гости из арабских стран спросили: «Эти торжества будут только до конца года что ли и завершатся в Москве?» Я говорю, что нет. До Судного дня! Пока мы живы. Мы и так каждый год и каждый день празднуем это. И по Солнцу, и по Луне. Потому что все это дано нам Богом, и поэтому они (торжества — прим. Т-и) будут продолжаться, и мы ждем всех вас в сентябре в столице Башкортостана. Я в подтверждение [слов] главы нашей республики Радия Фаритовича говорю», — сказал Таджуддин.

Глава ЦДУМ России также поделился своим видением исторических событий. По его словам, Волжская Булгария более десяти лет сдерживала нашествие монголов на Русь. А украинцы этим похвастать не могут, заявил Таджуддин.

«Волжская Булгария — первое мусульманское государство в Европе. Славна ее история, велики ее испытания и лихолетье в веках. Ведь это они в 1223 году наголову разбили в Жигулевских горах (сражение упоминается в труде Ибн аль-Асира „Полный свод всеобщей истории“ — прим. Т-и) 40-тысячную армию Субэдэй-хана (Субэдэй носил титул багатура и не был ханом, его армия была не так многочисленна — прим. Т-и) и на 13 лет задержали нашествие <…> на Русь и Восточную Европу. И это после знаменитой битвы при Калке, где Субэдэй-хан разбил объединенные войска русских князей, половецких ханов и разорил Киев (разорение Киева источниками не фиксируется — прим. Т-и). Украинских князей тогда там не было (разделение древнерусского народа на отдельные этносы произошло уже после нашествия монголов — прим. Т-и)», — сказал председатель ЦДУМ.

После этого Талгат Таджуддин раскритиковал коллективный Запад, который, по его мнению, оказывает поддержку националистов на Украине. В то же время верховный муфтий засвидетельствовал свое полное и безоговорочное одобрение действий Президента РФ Владимира Путина.

«Когда у соседа развелись не только колорадские жуки, но уже и полчища крайних националистов и неонацистов, которые на протяжении целых восьми лет — а это даже гораздо больше, чем в годы Великой Отечественной войны — ведут планомерное братоубийственное кровопролитие <…> на многострадальной земле Донбасса. И это при прямом и непосредственном участии США, при потворстве стран Запада, дошло до расширения присутствия военной машины Североатлантического альянса вплотную к границам нашей родины. Это вероломная, завистливая традиция отношения Запада к нашей великой и единой державе повторяется почти каждое столетие», — сказал Таджуддин.

Муфтий призвал присутствующих молиться «о всех наших воинах, надежных защитниках нашего отечества». «В особенности о тех, кто исполняет свой священный долг перед родиной во время проведения специальной военной операции на Украине для защиты мирного населения ДНР и ЛНР, демилитаризации и устранения угрозы возрождения нацизма в этом многострадальном крае», — сказал он.

Пленарное заседание группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в Казани стало одним из центральных мероприятий празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. В мероприятии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, глава Башкортостана Радий Хабиров, главы Чувашии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, а также представители Объединенных Арабских Эмиратов, Организации исламского сотрудничества, духовные лидеры.