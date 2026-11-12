В городе Свердловской области открыли первую Соборную мечеть «Мечеть матерей»

В городе Полевской Свердловской области прошло торжественное открытие первой Соборной мечети – «Мечети матерей» / «Әниләр мәчете». Ленту на открытии перерезал Верховный муфтий ДУМ РФ Талгат Сафа Таджуддин.

Участие в открытии приняли вице-губернатор Свердловской области Василий Козлов, мэр ПГО Константин Поспелов, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан и председатель Национального Совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, муфтии Свердловской области и Пермского края, гости из Челябинской области и герой России Дамир Юсупов. Сразу после открытия в мечети прочитали первый коллективный намаз.

«Исторически Полевской, как и вся Россия, многонационален и многоконфессионален, здесь в мире и добрососедстве живут люди разных национальностей и вероисповеданий, в том числе и мы, мусульмане. Никогда за более чем 300 лет истории населенного пункта не возводилось в Полевском Соборной мечети, не было дома, в котором верующие собирались бы для поклонения Творцу. В этом масштабном строительстве, которое беспрерывно шло четыре года, принимали участие тысячи неравнодушных людей», – рассказал Дамир Юсупов.

Однокуполная мечеть «Матерей» возводилась ровно 4 года и 3 месяца, над входной группой возвышается 20-метровый минарет. Комплекс включает основное здание вместимостью 300 человек с обустроенной тахаратханой, учебными классами и кабинетом имама. На территории также находится хозяйственное здание с комнатами омовения для мужчин и женщин, учебным классом, кухней и комнатой охраны.

В Полевской городской округ входит 13 населенных пунктов, но ближайшая мечеть находится в 30 минутах езды от города – в татарском поселке Зюзельский. Инициатива возведения мечети исходила от местной мусульманской религиозной организации «Махалля «Нурислам», основу которой составляют представители татарской общины. В 2021 году администрация выделила участок на улице Павлика Морозова, а строительство началось в 2022 году.

Мечети особенно ждет местная татарская община, насчитывающая около двух тысяч человек: раньше верующим приходилось ездить на молитвы в поселок Зюзельский. Город Полевской в 2022 году стал городом-побратимом с нефтяной столицей Татарстана – Альметьевском.