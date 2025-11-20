news_header_top
Культура 20 ноября 2025 14:29

Верховный муфтий России наградил Камиля хазрата Самигуллина орденом «Вера и честь»

Фото: t.me/tatyaz

Председатель ЦДУМ России, Верховный муфтий Талгат хазрат Таджуддин в ходе торжественного приема в честь своего 45-летия духовного служения наградил Муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина орденом «Вера и честь». Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Отмечается, что Камиль хазрат удостоился высокой награды за видные заслуги в деле духовно-нравственного возрождения общества и весомый вклад в сохранение исконного отечественного духовного наследия, укрепление мира и согласия между народами и последователями традиционных конфессий России.

