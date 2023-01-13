Верховный муфтий РФ: Рахимова заботила не только экономика, но мир и согласие в Башкирии

Муртаза Рахимов в годы своего президентства заботился не только о благоустройстве и экономике Башкирии, но прежде всего о сохранении мира и согласия в республике. Об этом на официальной церемонии прощания заявил Верховный муфтий России шейх уль-ислам Талгат Таджуддин.

«Муртаза Губайдуллович уделял внимание не только экономике и благоустройству, но и прежде всего сохранению межнационального и межконфессионального мира и согласия в Башкортостане, который является составной частью в самом сердце нашей отчизны, России», — заметил он.

Напомним, Рахимов скончался 11 января на 89-м году жизни. Церемония прощания с ним проходит в Государственном концертном зале «Башкортостан». С 9.00 до 12.00 проститься с первым Президентом республики смогли все желающие, сейчас идет официальная часть церемонии. Проститься с ним приехали также Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.