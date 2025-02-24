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Общество 24 февраля 2025 15:05

Верховный муфтий РФ подарил Владимиру Путину щит и меч

Председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Таджуддин преподнес Президенту РФ Владимиру Путину щит и меч защитника Отечества. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда вы объявили специальную военную операцию, в тот же день мы собрали расширенный пленум онлайн – и полная поддержка специальной операции. Обратились ко всем нашим региональным духовным правлениям и начали собирать войска. В тот же день мы заказали вот это [щит и меч], как будто знали», – сказал Таджуддин.

«На самом деле Год защитника Отечества – он каждый год. У нас ни дня не может быть без защиты Отечества», – добавил он.

В ходе встречи Владимир Путин заявил, что мусульмане внесли большой вклад в единство российского общества.

#Владимир Путин #мусульмане #верховный муфтий россии
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