Верховный муфтий РФ подарил Владимиру Путину щит и меч

Председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Таджуддин преподнес Президенту РФ Владимиру Путину щит и меч защитника Отечества. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда вы объявили специальную военную операцию, в тот же день мы собрали расширенный пленум онлайн – и полная поддержка специальной операции. Обратились ко всем нашим региональным духовным правлениям и начали собирать войска. В тот же день мы заказали вот это [щит и меч], как будто знали», – сказал Таджуддин.

«На самом деле Год защитника Отечества – он каждый год. У нас ни дня не может быть без защиты Отечества», – добавил он.

В ходе встречи Владимир Путин заявил, что мусульмане внесли большой вклад в единство российского общества.