Верховный лидер Ирана Хаменеи назвал удары по Израилю актом «возмездия»

Иран продолжит наносить удары по Израилю в рамках стратегии «возмездия» и непременно одержит победу. Об этом заявил верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи в обращении к нации, его слова приводит ТАСС.

По словам Хаменеи, противостояние с Израилем завершится победой иранского народа, а исход конфликта, как он выразился, определен «волей Всевышнего».

Он также предупредил США о возможных последствиях вмешательства в ситуацию. Хаменеи считает, что любое участие Америки в происходящем лишь нанесет ущерб самим Соединенным Штатам, и этот ущерб, по его словам, будет куда более серьезным, чем потери, которые может понести Иран.

Лидер Ирана подчеркнул, что ответные удары Тегерана уже ослабили Израиль и представляют собой часть более широкой стратегии наказания. Он отметил, что Израиль – «сионистский враг» – уже испытывает последствия атак, и Иран располагает планами дальнейших действий.

Хаменеи охарактеризовал удары как «суровое наказание», которое уже оказало разрушительное воздействие на позиции Израиля и будет продолжено.