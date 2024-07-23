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Общество 23 июля 2024 23:10

Верхнеуслонское предприятие выплатило более 8,5 млн рублей долгов по зарплате

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Предприятие Верхнеуслонского района Татарстана ООО «Зенкар» погасило задолженность по заработной плате на сумму более 8,5 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ.

«ООО „Зенкар“ погасило задолженность на общую сумму 8 584,4 тыс. рублей перед 29 работниками», — говорится в сообщении.

Ведомство совместно с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работать над обеспечением соблюдения работодателями трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда.

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