Верхнеуслонский район стал лидером в Татарстане по числу высокобалльников ЕГЭ

В Татарстане самое большое количество высокобалльников ЕГЭ наблюдается в Верхнеуслонском районе – 48,3%, или 128 выпускников. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Следует отметить работу педагогических коллективов Приволжского района Казани, Сабинского, Бугульминского, Вахитовского, Лениногорского, Зеленодольского и Алексеевского муниципальных районов, в которых более 27% выпускников имеют высокобалльные результаты», – сказал глава Минобрнауки.

По словам Хадиуллина, продолжается рост количества и доли высокобалльников по истории, обществознанию, английскому и французскому языкам, по информатике и ИКТ. «Традиционно высокой остается количество и доля высокобалльников по русскому языку – самому массовому предмету», – заметил он.

Министр добавил, что увеличилась доля высокобалльников по химии и профильной математике. При этом отмечается тенденция снижения доли таких результатов по географии и литературе.