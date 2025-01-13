Верхнеуслонский район РТ достиг исторического минимума смертности в 2024 году

В Верхнеуслонском районе Татарстана в 2024 году зафиксирован исторический минимум показателя общей смертности населения. Об этом сообщил главный врач Верхнеуслонской центральной районной больницы Сергей Мишакин на первом в наступившем году деловом понедельнике.

«Данный результат свидетельствует о положительной динамике в области здравоохранения и эффективности принимаемых мер по улучшению качества медицинских услуг», — отметил главный врач района.

По словам Сергея Мишакина, за 2024 год в районе умерло на 18 человек меньше, чем за 2023-й. Показатель общей смертности составил 14,3 на 1000 человек, что ниже уровня доковидного 2019 года. Таким образом, целевой показатель на 2024 год — 14,5 на 1000 населения — был успешно достигнут.

Одним из важнейших факторов, способствующих снижению смертности, стало активное проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения. В 2024 году план по диспансеризации был выполнен на 101%, что позволило обследовать 6448 человек. Впервые выявлено 953 заболевания, включая 18 случаев сахарного диабета, 136 — сердечно-сосудистых заболеваний и восемь — злокачественных новообразований.

Сергей Мишакин подчеркнул, что своевременные выявление и постановка на диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями играют ключевую роль в улучшении здоровья населения. План по постановке на диспансерное наблюдение также оказался выполнен на 100%.

Значительный вклад в достижение высоких показателей внесла цифровизация медицинской системы района. Все медицинские учреждения, включая врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты, сегодня подключены к интернету и работают с электронными медицинскими документами. Это позволило повысить оперативность обмена данными и улучшить качество медицинской помощи.

В конце 2024 года благодаря поддержке главы Верхнеуслонского района Евгения Варакина было приобретено новое оборудование и внедрен комплекс мероприятий по идентификации пациентов. Эти меры направлены на повышение безопасности медицинской деятельности и минимизацию риска ошибок при оказании услуг.

По мнению Евгения Варакина, достигнутые результаты демонстрируют эффективность мер в области здравоохранения, реализуемых в Верхнеуслонском районе.

«Внедрение современных технологий, активная профилактическая работа и высокий уровень организации медицинских услуг создают основу для дальнейшего улучшения показателей здоровья населения. Не сомневаюсь, что наши медики при всесторонней поддержке руководства района продолжат работу в этом направлении и впредь будут уделять особое внимание профилактике, раннему выявлению заболеваний и совершенствованию материально-технической базы учреждений здравоохранения», — отметил, выслушав доклад Сергея Мишакина, глава Верхнеуслонского муниципального района.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.