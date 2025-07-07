news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 7 июля 2025 14:30

Верхнеуслонская ЦРБ выплатила долг поставщику медреагентов после вмешательства прокурора

Читайте нас в
Телеграм

Прокуратура Верхнеуслонского района провела проверку и обнаружила, что местная центральная районная больница несвоевременно выполнила обязательства по контракту на поставку медреагентов и круп. Задолженность перед поставщиком превысила 254 тысячи рублей.

В адрес главного врача было внесено представление, а в отношении одного из сотрудников возбуждено административное дело за нарушение сроков оплаты.

После вмешательства прокуратуры долг был полностью погашен, виновное лицо привлечено к ответственности.

#Верхнеуслонский район #Прокуратура #контракт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«День этот придуманный, псевдоязыческий»: почему православные не празднуют Ивана Купалу

«День этот придуманный, псевдоязыческий»: почему православные не празднуют Ивана Купалу

6 июля 2025
На территории Татарстана опять объявлен режим «Беспилотная опасность»

На территории Татарстана опять объявлен режим «Беспилотная опасность»

6 июля 2025