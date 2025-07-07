Верхнеуслонская ЦРБ выплатила долг поставщику медреагентов после вмешательства прокурора

Прокуратура Верхнеуслонского района провела проверку и обнаружила, что местная центральная районная больница несвоевременно выполнила обязательства по контракту на поставку медреагентов и круп. Задолженность перед поставщиком превысила 254 тысячи рублей.

В адрес главного врача было внесено представление, а в отношении одного из сотрудников возбуждено административное дело за нарушение сроков оплаты.

После вмешательства прокуратуры долг был полностью погашен, виновное лицо привлечено к ответственности.