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Верхнеуслонцы на встречах попросили о новой школе и профориентации подростков
Заместитель Премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов провел рабочие встречи с жителями Верхнеуслонского района. В мероприятиях также принял участие глава района Евгений Варакин.
Первая встреча состоялась в селе Татарское Бурнашево. Глава поселения Сергей Бурукин представил отчет о проделанной работе за 2024 год. Местные жители получили возможность задать вопросы, касающиеся инфраструктуры, благоустройства и других насущных тем. Руководство района и республики уделило внимание каждому обращению, подчеркнув важность диалога с населением.
Вторая встреча прошла в Верхнем Услоне, на базе местной школы, где собрались родители учащихся. Основными темами обсуждения стали водоснабжение, необходимость строительства новой современной школы и популяризация рабочих профессий среди молодежи. Участники выразили обеспокоенность состоянием текущей инфраструктуры, в частности перегруженностью средних общеобразовательных учреждений района, и подчеркнули важность создания условий для качественного образования и профессиональной ориентации подрастающего поколения.
Роман Шайхутдинов отметил, что такие встречи помогают глубже понять реальные потребности жителей района. Он заверил, что все прозвучавшие обращения будут проанализированы, пути их решения включат в планы дальнейшего развития территории.
Напомним, встречи с населением и трудовыми коллективами Верхнеуслонского района продолжатся до конца января. В них примут участие глава района Евгений Варакин и его заместители. Главной целью мероприятий является укрепление взаимодействия между властью и гражданами. Ожидается, что это поможет повысить качество жизни в муниципалитете.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района.
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