Верхнеуслонцы доставили гуманитарный груз бойцам спецоперациии и жителям ЛНР

Глава Верхнеуслонского района Марат Зиатдинов в составе делегации посетил военнослужащих в зоне спецоперации, сообщается в телеграм-канале районной администрации.

Военнослужащим землякам передали автотранспортные средства, квадрокоптеры, облегченные бронежилеты, строительные материалы, запасные части на автомашины. Также бойцы получили именные посылки от близких и родных.

В подшефные города Рубежное и Лисичанск Луганской народной республики были доставлены две фуры со строительным материалом на восстановление разрушенных зданий.

«Отправка гуманитарной помощи еще раз подтверждает неравнодушие наших предпринимателей и жителей, которые на безвозмездной основе выделяют личный автотранспорт и помогают в приобретении товарно-материальных ценностей. Спасибо всем, кто помогал и помогает нашим бойцам», — поблагодарил руководитель муниципального образования.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что СВО будет продолжаться до достижения ее целей.

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