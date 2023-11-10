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«Верующие - как единый организм»: что отправили из Казани в помощь жителям сектора Газа
Жители Татарстана собрали около 27 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей сектора Газа. Груз, в котором продукты питания и предметы первой необходимости, отправился сегодня из Международного аэропорта «Казань». Как республика помогает пострадавшим палестинцам – в материале «Татар-информа».
«Акция проводится по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова и нашла у жителей республики огромную поддержку», – заявила заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева во время погрузки гуманитарной помощи в самолет.
По ее словам, в первую партию в основном вошли продукты питания и предметы первой необходимости. Она добавила, что после отправки груза будет понятно, что еще необходимо собрать для помощи нуждающимся, и подчеркнула, что, скорее всего, это будут теплые вещи, одежда, палатки и так далее.
Сама Фазлеева привезла две сумки с игрушками, книгами и раскрасками для детей.
Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Татарстану Ирек Кадамов рассказал, что собранные товары будут доставлены прямым рейсом в Египет, где их передадут организации «Красный полумесяц». Для перевозки будет использован один из самолетов МЧС России.
«Обратным рейсом на нем будут эвакуированы граждане Российской Федерации», – добавил Кадамов.
Координатор республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Ринат Фазылов в свою очередь отметил, что гуманитарная помощь для жителей сектора Газа была собрана в кратчайшее время. Люди приносили крупы, одежду, теплые одеяла и другие вещи.
Отметим, что за все время на счет благотворительного фонда «Закят» Духовного управления мусульман Татарстана поступило около 35 млн рублей от более чем 10 тыс. благотворителей.
Сбор «гуманитарки» проходил в Татарстане в течение нескольких дней. Жители и организации республики везли в пункты сбора предметы первой необходимости для детей и взрослых. При этом те, кто не мог лично привезти вещи, отправляли их через курьеров и службы такси.
Склад, на котором сортировался весь груз, работал практически в круглосуточном режиме благодаря волонтерам различных общественных объединений, а также студентам.
Отдельного внимания заслуживает вклад муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина, который и был инициатором акции по сбору гуманитарной помощи для Палестины. Об этом сообщил первый заместитель муфтия РТ Ильфар хазрат Хасанов.
«Когда муфтий узнал о трагедии, решил обратиться к Раису республики Рустаму Минниханову, и хвала Аллаху, что Рустам Нургалиевич поддержал идею помощи нашим единоверцам, проживающим в Палестине», – сказал Ильфар хазрат Хасанов.
По поводу продуктов питания он отметил, что все они проверены Комитетом «Халяль» ДУМ РТ. «То есть все как положено, по канонам шариата», – подчеркнул Хасанов.
По его словам, за помощь единоверцам Всевышний пошлет людям благодарность и благодать. «Пророк Мухаммад как-то сказал, что верующие люди как единый организм. Если у человека заболел глаз, то боль ощущается во всем организме, и так же здесь», – заключил первый заммуфтия РТ.
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