«Вертолеты летят на помощь»: как авиационный отряд Росгвардии РТ охраняет небо

В следующий понедельник Авиационный отряд специального назначения Управления Росгвардии по РТ отпразднует юбилей – 15 лет со дня основания. В 2007 году он был сформирован при Министерстве внутренних дел, а в 2016-м перешел в ведение «гвардейцев».

Задача пилотов и операторов отряда – быть «глазами» для наземного спецназа и полицейских, оценивая обстановку с высоты. Помимо использования в воздушной разведке, патрулировании и наблюдении, машины авиации Росгвардии применяют для доставки следственных групп к местам совершения преступлений или аварий, когда на месте необходимо быть максимально быстро.

Фото: © Владимир Васильев / «Тата-информ»

«Наш отряд выполняет самые различные задачи, например, поиск потерявшихся людей, заблудившихся в лесу. В эту зиму искали охотников, которые уехали на машине и не вернулись. Во время пандемии мониторили дороги. Также занимаемся мониторингом обстановки в городе во время проведения массовых мероприятий, например, соревнований по футболу, по хоккею. Когда играют известные клубы и собираются много фанатов, выполняем полеты по соблюдению правопорядка, а данные передаем в командный пункт», – поделился командир авиационного отряда, летчик первого класса подполковник Рафаэль Гатин. Он провел за штурвалом более 30 лет.

На оснащении у авиационного отряда три вертолета: Ка-226, Ансат-К и МИ-8АМТ. Вертолеты активно применяются в поисково-спасательных операциях. Они участвуют в тушении лесных пожаров, а также в патрулировании территории.

Фото: © Владимир Васильев / «Тата-информ»

«МИ-8АМТ – одна из самых надежных моделей вертолетов. Это рабочая лошадка, которая используется в авиации. Она рассчитана на эксплуатацию в автономном режиме, то есть даже в отрыве от аэродрома, где нет особых условий для обслуживания, практически в полевых условиях. Вертолет может использоваться в разных климатических условиях: что на севере, что на юге, даже песчаные бури пагубно на него не влияют», – рассказал заместитель командира отряда по инженерно-авиационной службе полковник Ильшат Ахмадуллин.

По его словам, благодаря хорошим скоростным и техническим характеристикам, а также внушающей дальности полета, модель МИ-8АМТ применяется в самых различных сферах. В преддверии праздника полет на вертолете организовали и для представителей СМИ.

Фото: © Владимир Васильев / «Тата-информ»

Общий сбор назначили на аэродроме «Караишево» Лаишевского района. Для многих журналистов этот полет на вертолете оказался первым в жизни. Оглушающий рев, ураганный ветер от вращающихся лопастей и грозные лица пилотов корреспондентов не спугнули – никто не хотел упускать такую возможность.

Полет составил порядка 40 минут, за это время экипаж успел облететь несколько близлежащих деревень, пролететь над лесами, полями и озерами и даже несколько раз пересечь реку Меша. Эмоции у всех пассажиров просто зашкаливали – полет на военном вертолете ни с чем не сравнится.

Фото: © Владимир Васильев / «Тата-информ»

За штурвалом вместе с командиром отряда была и Анастасия Апасейкина – единственная девушка-летчик в авиаотряде Росгвардии по всей России. В авиационном отряде она с 2018 года, за это время неоднократно принимала участие в операциях десантирования со спецназом.

«Я начала заниматься авиацией в аэроклубе, летала на спортивном самолете ЯК-52. А после решила поступить в летное училище. В авиацию меня привела любовь к небу. Безудержное желание летать. Для летчиков небо, как наркотик – один раз поднимешься, и уже невозможно не летать», – рассказала журналистам девушка.

Фото: © Владимир Васильев / «Тата-информ»

Работа авиаотряда довольно незаметна, признается девушка, но задействован он на самом деле круглые сутки. За годы существования авиаотряд успешно выполнил множество задач по охране общественного порядка и обеспечения безопасности, занимался охраной важных государственных объектов и специальных грузов, участвовал в розыскных и оперативных мероприятиях. Если что-то случается — вертолеты всегда готовы первыми лететь на место происшествия.