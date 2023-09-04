Вертолеты, грузовики, нефтехимия: зачем Минниханов поехал в Душанбе

Минниханов: «Мы заинтересованы в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний на рынке Таджикистана»

Фото: rais.tatarstan.ru

Внешнеторговый оборот Татарстана и Таджикистана превысил 30 миллионов долларов в год

На встрече Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Эмомали Рахмона за поддержку татарской общины в Таджикистане. В свою очередь, таджикистанский лидер отметил важность взаимодействия на уровне регионов как «составной части таджикско-российских отношений стратегического партнерства».

Что касается деловых отношений Татарстана с Таджикистаном, то здесь есть все возможности для их дальнейшего развития. По последним данным за 2022 год, внешнеторговый оборот Татарстана и Таджикистана превысил 30 млн долларов. Цифра достаточно скромная, есть большой потенциал для ее увеличения.

«Будем работать над тем, чтобы кратно его увеличить. Мы заинтересованы в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний на рынке Таджикистана, чтобы укреплять экономические связи между вашей республикой и Российской Федерацией», — заявил на встрече Раис Татарстана.

Таджикистан является стратегическим союзником России Фото: kremlin.ru

В чем интерес Татарстана

Как известно, Татарстан очень заинтересован в поставках в Таджикистан вертолетов, грузовых автомобилей, нефтехимической продукции, нефтегазового оборудования, продукции халяль и так далее. Перспективными выглядят такие направления делового сотрудничества, как машиностроение, сельское хозяйство, здравоохранение, биотехнологии, информатизация. Интерес представляют и поставки товаров из Таджикистана. В первую очередь, это сельскохозяйственная продукция, бахчевые культуры.

Важно понимать, что Таджикистан является стратегическим союзником России, что в нынешнее тревожное время дорого стоит. И здесь роль Татарстана, значимость его контактов с Таджикистаном, выстроенных позитивных отношений с руководством этой страны возрастает многократно.

Поэтому очередную встречу Рустама Минниханова и Эмомали Рахмона можно с полным правом охарактеризовать как историческую. Безусловно, можно и нужно активизировать взаимодействие Татарстана и Таджикистана в торгово-экономической сфере, в сфере образования, в культурном обмене. Работы в этом деле много, но дорогу, как известно, осилит идущий.

В Таджикистане проживают свыше 12,5 тысяч татар Фото: rais.tatarstan.ru

Взаимопроникновение братских народов и культур

Новейшая история взаимоотношений Таджикистана и Татарстана имеет весьма богатый и насыщенный трек. Здесь встречи на самом высшем уровне, а также народная дипломатия. Сегодня осуществляются взаимные визиты делегаций, развиваются торгово-экономические и гуманитарные связи. Кстати, в прошлом году весьма заметно отмечалось 30-летие установления дипломатических отношений. Таджикистан и Татарстан связывают давние тесные дружеские узы, и судьбы их народов переплетены между собой.

Задолго до Октябрьской революции татарские купцы основали в Таджикистане свою мануфактуру и вели активную торговлю. После революции в период широкого индустриального строительства в Таджикистан переехало множество татарских семей, которые трудились во всех отраслях народного хозяйства и внесли большой вклад в развитие науки и культуры, промышленности и народного хозяйства Таджикистана.

На сегодняшний день в Республике Таджикистан проживают свыше 12,5 тысяч татар. В Таджикистане бережно относятся к национальным традициям татар, в Душанбе регулярно проводятся сабантуи, куда татары съезжаются из многих городов страны, в том числе Бохтара, Дангары, Нурека, Гиссара и Вахдата.

Широко известен общественно-культурный центр «Дуслык», который был создан в Душанбе в 1991 году и является основным организатором национально-культурной жизни татар в Таджикистане. Центр имеет филиалы в городах Истаравшан, Исфара, Курган-Тюбе, Нурек, Турсун-Заде, Ригар и других. Татары, проживающие в Согдийской области, создали местную общественную организацию «Дусти» в Худжанде, получившую статус юридического лица в августе 2007 года.

Автономия таджиков Татарстана ежегодно организует проведение религиозных и национальных праздников Фото: tgk.addnt.ru

Всемирный конгресс татар и Таджикистан

Исполком Всемирного конгресса татар также поддерживает тесную связь с Таджикистаном. Представители местной татарской диаспоры принимают участие во всех мероприятиях, проводимых конгрессом.

В свою очередь, стоит отметить важную роль национально-культурной автономии таджиков Татарстана «Сомониён» в сохранении межконфессионального и межнационального мира и согласия в республике.

Автономия таджиков Татарстана ежегодно организует проведение религиозных и национальных праздников. В настоящее время в республике с учетом трудовых мигрантов проживает свыше 33 тысяч граждан Таджикистана, из которых более 1 тыс. – это студенты вузов. Община таджиков Татарстана, являющихся гражданами России, насчитывает около 6 тысяч человек.

Воочию виден высокий авторитет Раиса Татарстана на международной арене Фото: rais.tatarstan.ru

Теплые дружеские отношения

Можно вспомнить визиты Рустама Минниханова в Таджикистан – в марте 2019 года, в марте 2023 года. Помимо обширной рабочей программы этих поездок, присутствовало и теплое общение Раиса Татарстана с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Лидер Таджикистана всегда рад таким встречам и лично принимает Рустама Минниханова.

Это говорит о прочных личных отношениях, взаимном уважении и доверии друг к другу. Здесь воочию виден высокий авторитет Раиса Татарстана на международной арене, его ранг доверенного лица высшей российской дипломатии, лидера всех татар, второго по численности народа в России, и руководителя опорного региона страны.

Кроме того, сказалось и плодотворное взаимодействие с лидером Таджикистана в рамках группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую с 2014 года возглавляет Минниханов.