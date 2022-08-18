Вертолетный, пороховой и завод «Точмаш» привлекают персонал высокими зарплатами

Продукция крупных оборонных предприятий Татарстан представлена на международном форуме «Армия-2022», который проходит на территории подмосковного конгрессно-выставочного центра «Патриот». В числе участников – Казанский вертолетный, пороховой заводы и «Точмаш». Эти предприятия обеспечены госзаказами, поэтому нуждаются в рабочих кадрах.

В связи с большим объемом заказов на КВЗ открыли набор высококвалифицированных рабочих Фото: © «Татар-информ»

На КВЗ принимают на работу токарей, фрезеровщиков, слесарей и другие специальности с зарплатой порядка 100 тыс. рублей

Как сообщил «Татар-информу» генеральный директор КВЗ Владимир Гинсбург, казанские вертолетостроители обеспечены заказами до 2023 года.

«В связи с большим объемом заказов мы открыли набор высококвалифицированных рабочих. Сегодня уровень заработной платы сотрудников завода и весь комплекс реализуемых мер социальной поддержки позволяют говорить о том, что на КВЗ одни из самых привлекательных условий труда среди предприятий отрасли», – подчеркнул Гинсбург.

Он напомнил, что только за последние полгода завод принял на работу более 400 специалистов и набор продолжается.

На КВЗ ждут высококвалифицированных рабочих: токарей, фрезеровщиков, маляров, слесарей механосборочного производства, операторов станков с программным управлением, электрогазосварщиков, жестянщиков. Зарплата – порядка 100 тыс. рублей. Есть возможность организации работы вахтовым методом.

Владимир Гинсбург: «На КВЗ одни из самых привлекательных условий труда среди предприятий отрасли» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Для иногородних предоставляются места в гостинице или компенсация аренды жилья в размере 10 тыс. рублей в месяц. Доставка от гостиницы до завода и обратно.

«На КВЗ открыта возможность обучения или переобучения рабочих, после чего ученикам присваивается разряд. Пока они учатся, зарплата составляет от 35 тыс. рублей в месяц. Также на заводе действует проект “Кадровый резерв”, который направлен на развитие прорывных компетенций у сотрудников предприятия и обеспечение производства высококвалифицированным персоналом. Проводится и регулярное обучение в соответствии с профессиональными требованиями, а также конкурсы профмастерства по различным компетенциям. Тем, кто ранее уволился и возвращается на предприятие, выплачивается единоразовая денежная премия – 50 тыс. рублей», – отметили на заводе.

Для сотрудников КВЗ предусмотрен ряд социальных гарантий, в том числе доплата за работу в вечернее и ночное время, за руководство бригадой.

С 1 августа на КВЗ стартовала акция «Приведи друга», в рамках которой каждый заводчанин может получить материальное поощрение Фото: © «Татар-информ»

Работники предприятия получают дополнительные льготы и возможности в виде услуг заводского здравпункта, путевки в санатории, профилактории, базы отдыха и детский летний лагерь.

С 1 августа на КВЗ стартовала акция «Приведи друга», в рамках которой каждый заводчанин может получить материальное поощрение. За каждого нового сотрудника, который трудоустроился и отработал последующие три месяца, тому, кто его привел, будет выплачено вознаграждение в размере 10 тыс. рублей.

Казанские вертолетостроители живут активной общественной жизнью. На предприятии есть профсоюз, Заводской союз молодежи, проводятся праздники, спортивные соревнования, конкурсы. Сотрудники участвуют в различных городских, республиканских, отраслевых мероприятиях.

На пороховом заводе и «Точмаше» дают досрочную пенсию и молоко за вредность

Не менее остро нуждаются в специалистах Казанский завод точного машиностроения «Точмаш» и Казанский пороховой завод. Эти предприятия производят комплектующие для многих видов боеприпасов и изделий военного назначения.

На заводе «Точмаш» предлагают зарплату от 50 тыс. рублей, при этом она индексируется каждые 6 месяцев Фото: сайт завода «Точмаш» kztm.org

Как сообщили «Татар-информу» на заводе «Точмаш», сейчас предприятию необходимы наладчики автоматов и полуавтоматов, токари, слесари-ремонтники, литейщик пластмасс, прессовщики изделий из пластмассы, термисты. Зарплата – от 50 тыс. рублей, при этом она индексируется каждые 6 месяцев. Для некоторых специальностей предусмотрена надбавка за вредность в размере 4% плюс дополнительный отпуск в размере 7 календарных дней. Также некоторых категорий положено молоко за вредность или денежная компенсация. Также сотрудники вредных производств имеют право на досрочное назначение пенсии.

Досрочную пенсию и доплату за вредность также предлагает и Казанский пороховой завод, который тоже ведет прием специалистов на работу. Предприятию нужны токари, фрезеровщики, аппаратчики, вальцовщики, водители автомашин и погрузчиков, кладовщики, контролеры производства, мастера по ремонту, наладчики оборудования, лаборанты физико-химического анализа. На заводе также востребованы прессовщики, резчики металла, сборщики боеприпасов и специзделий, слесари по сборке и ремонту, электрогазосварщики, электрики и даже лесорубы. Размер зарплаты – до 100 тыс. рублей, плюс дополнительный 14-дневный отпуск за вредность.

Размер зарплаты на пороховом заводе может доходить до 100 тыс. рублей, плюс предоставляется дополнительный 14-дневный отпуск за вредность Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, выдается молоко и бесплатное лечебно-профилактическое питание. Предприятие возмещает затраты на медицинский осмотр работникам, поступившим на работу, связанную с вредными или опасными условиями труда. Работники проходят ежегодные бесплатные медицинские осмотры. При непрерывном стаже от 1 года до 3 лет начисляется вознаграждение за выслугу лет – в размере 15%, от 3 до 6 лет – в размере 20%, свыше 6 лет – 25%. Также выплачивается вознаграждение за непрерывный стаж на предприятии 5, 10 и дальше каждые 5 лет. Выделяется материальная помощь к 8 Марта, 23 февраля, Новому году. Также для работников предусмотрены льготные путевки в профилакторий, работникам предпенсионного возраста предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение.

Казанский пороховой завод, как и другие оборонные предприятия, предоставляет работникам ряд социальных гарантий и льгот. Призывникам предоставляется отсрочка от армии, а принятым на работу по специальности после окончания учебного заведения устанавливается ежемесячная выплата в размере 4,5 тыс. рублей в течение трех лет. Иногородним сотрудникам выделяют надбавку в размере 4 тыс. рублей за съем жилья или предоставляется места в общежитии. Молодым работникам до 35 лет оказывается материальная помощь в размере 3 тыс. рублей, если оба молодожена являются работниками предприятия, то 7 тыс. рублей.

Более подробно узнать о вакансиях и условиях труда можно в администрациях производств.