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Здоровье
10 августа 2022  13:31
Эвелина Киселёва

Вертолет санавиации РКБ доставил в Казань отравившегося в канализации в Нижнекамске

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Вертолет санавиации РКБ доставил в Казань отравившегося в канализации в Нижнекамске
пресс-служба РКБ Татарстана

Пострадавшего мужчину, который накануне отравился в канализационном люке в Нижнекамском районе, вертолетом санавиации Республиканской клинической больницы доставили в Казань. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе РКБ.

Его перегрузят в реанимобиль и доставят в отделение токсикологии седьмой городской больницы.

 

Фото: © пресс-служба РКБ Татарстана

Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ.

Напомним, что в Нижнекамском районе рабочие спустились в канализационный люк . Двое рабочих погибли. Еще двое пострадали, один из них позже скончался в больнице.

#отравление
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