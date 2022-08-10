Вертолет санавиации РКБ доставил в Казань отравившегося в канализации в Нижнекамске

пресс-служба РКБ Татарстана

Пострадавшего мужчину, который накануне отравился в канализационном люке в Нижнекамском районе, вертолетом санавиации Республиканской клинической больницы доставили в Казань. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе РКБ.

Его перегрузят в реанимобиль и доставят в отделение токсикологии седьмой городской больницы.

Фото: © пресс-служба РКБ Татарстана

Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ.

Напомним, что в Нижнекамском районе рабочие спустились в канализационный люк . Двое рабочих погибли. Еще двое пострадали, один из них позже скончался в больнице.