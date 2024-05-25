Вертолет Пашиняна совершил вынужденную посадку на стадионе в Ванадзоре

Вертолет с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на борту был вынужден совершить экстренную посадку на стадионе в городе Ванадзор из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает ТАСС.

Сам глава правительства подтвердил, что непредвиденная посадка произошла по причине плохой погоды. При этом Никол Пашинян не пострадал.

По разным данным, вертолет с армянским премьером направлялся либо в город Ташир на границе с Грузией, либо в населенный пункт Баганис на границе с Азербайджаном, где недавно проводилась делимитация границы между двумя странами.

Несмотря на вынужденную остановку, связанную с резким ухудшением погодных условий в воздухе, экстренная посадка прошла штатно, и премьер-министр Армении продолжил свой маршрут после нормализации обстановки.