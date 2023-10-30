Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии, два человека пострадали

Вертолет совершил жесткую посадку под Тикси в Якутии. По предварительным данным, пострадали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

«По информации спасателей, поступила информация о том, что в 325 км от села Жиганск Жиганского района Якутии произвел жесткую посадку вертолет Ми-2», – передает агентство.

Отмечается, что всего на борту находились пять человек. При взлете с точки частный вертолет начал терять высоту.

К пострадавшим вылетел вертолет «Полярных авиалиний» со спасателями и медиками на борту.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.