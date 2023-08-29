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Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Челябинской области, три члена экипажа погибли
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В Сосновском районе Челябинской области разбился вертолет Ми-8, сообщает РИА Новостию.
Авария произошла в процессе выполнения планового полета у поселка Прудный. Летательный аппарат потерпел крушение в лесу.
По предварительной информации, в результате ЧП погибли три члена экипажа. Предварительной причиной катастрофы называют отказ техники.
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