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Происшествия 29 августа 2023 14:30

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Челябинской области, три члена экипажа погибли

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В Сосновском районе Челябинской области разбился вертолет Ми-8, сообщает РИА Новостию.

Авария произошла в процессе выполнения планового полета у поселка Прудный. Летательный аппарат потерпел крушение в лесу.

По предварительной информации, в результате ЧП погибли три члена экипажа. Предварительной причиной катастрофы называют отказ техники.

#разбился вертолет #челябинская область
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