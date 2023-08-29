Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Челябинской области, три члена экипажа погибли

В Сосновском районе Челябинской области разбился вертолет Ми-8, сообщает РИА Новостию.

Авария произошла в процессе выполнения планового полета у поселка Прудный. Летательный аппарат потерпел крушение в лесу.

По предварительной информации, в результате ЧП погибли три члена экипажа. Предварительной причиной катастрофы называют отказ техники.