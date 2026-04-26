Вертикальный зрачок и зигзаг на спине: герпетолог рассказал, чем гадюка отличается от ужа

Гадюку и ужа можно легко отличить по ряду внешних признаков, включая форму головы, зрачки, окраску и рисунок на теле. Об этом РИА Новости рассказал герпетолог, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ Евгений Дунаев.

По его словам, у гадюки вертикальный зрачок, треугольная форма головы, короткий хвост и характерная зигзагообразная полоса вдоль спины. Он уточнил, что у молодых особей окраска чаще медно-коричневая с выраженным зигзагом, тогда как у взрослых преобладают серо-черные оттенки.

Среди них нередко встречаются и полностью черные особи – меланисты. На голове у гадюк, как правило, заметен Х-образный рисунок. Хвост начинается с толстого основания и резко сужается.

Дунаев также пояснил, что форма головы у гадюки напоминает равнобедренный треугольник с округлыми углами и заметным сужением в области шеи.

В отличие от нее, уж имеет овальную голову, округлый зрачок и длинный хвост. Кроме того, у ужа есть характерные желто-оранжевые или белые пятна в области головы. Зигзагообразная полоса на спине у этого вида отсутствует.