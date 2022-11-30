«Верьте в свою идею» Эльвира Ахметова провела «Урок Цифры» в Агрызском районе

«Урок Цифры» для учащихся 8-11 классов Красноборской средней школы Агрызского района провела первый заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эльвира Ахметова 29 ноября 2022 года. Тема урока была сформулирована так: «Как стать IT-предпринимателем».

Урок был организован для развития навыков, нужных каждому человеку для развития и карьерного роста. Урок призван способствовать развитию цифровых навыков и популяризации среди школьников передовых технологий, помочь раннему профессиональному самоопределению.

Эльвира Ахметова подробно объяснила ребятам, какие шаги могут привести их к успеху в IT-предпринимательстве. Она рассказала, как правильно подобрать команду единомышленников, и продемонстрировала несколько известных проектов, которые начинались с идеи.

«Верьте в свою идею и смело и ищите поддержку. Ведь пока вы не заявите о себе, никто о вас не узнает», - так закончила урок Эльвира Фанисовна.

«Уроки цифры» стартовали в этом году в рамках Года цифровизации, объявленного Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Благодаря занятиям ученики могут повысить уровень компьютерной грамотности, изучить нормы поведения в социальных сетях, решиться с выбором будущей профессии. В проекте участвуют 1,4 тысячи школ республики.