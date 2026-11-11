Вероника Степанова стала бронзовой призеркой гонки на 10 км в Ханты-Мансийске

Фото: t.me/ski_tatarstan

Лыжница Елизавета Маслакова одержала победу в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на соревнованиях «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске. Результат победительницы — 24 минуты 37,2 секунды.

Второе место заняла Елизавета Бекишева, уступившая Маслаковой 1,3 секунды. Бронзовым призёром стала представительница Татарстана, олимпийская чемпионка Вероника Степанова, отставшая от победительницы на 17,2 секунды.

Напомним, что соревнования в Ханты-Мансийске в этом году являются отборочным этапом на Кубок мира. Ранее стало известно, что Вероника Степанова вошла в предварительный список россиян, которым не потребуется дополнительный отбор для участия в Кубке мира. Будем следить за результатами отбора. Спасибо за внимание.