Вероника Кудерметова вышла во второй раунд теннисного турнира в Берлине

Уроженка Казани 24-летняя Вероника Кудерметова (32-я ракета мира) с победы стартовала на теннисном турнире Bett1open с призовым фондом 565 тыс. евро, который проходит в Берлине.

В первом раунде в одиночном разряде Кудерметова в трех сетах обыграла чешскую теннисистку Каролину Мухову, которая занимает 22-е место в рейтинге WTA. Счет встречи 7-6, 5-7, 6-2. В 1/8 финала россиянка сыграет со своей соотечественницей Людмилой Самсоновой.

Кудерметова также выступает и в парном турнире, где также начала с победы. В дуэте с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой Кудерметова обыграла немецко-голландскую пару Анна-Лена Фридзам / Мэнди Минелла. Счет встречи 7-5, 6-3.

В четвертьфинале турнира пар российско-чешский дуэт встретится с американо-чилийской парой Дезире Кравчик /Алекса Гуарачи.

