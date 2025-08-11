Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира WTA-1000 в США

Фото: wtatennis.com

36-я ракетка мира, уроженка Казани Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), обыграв во втором круге швейцарку Белинду Бенчич (6:4, 7:6 (7:0)).

Матч длился 2 часа. Кудерметова совершила шесть подач навылет, допустив одну двойную ошибку, а также реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. Бенчич же сделала один эйс, допустила четыре двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге Вероника встретится с датчанкой Кларой Таусон, победившей во втором круге австралийку Айлу Томлянович.

Напомним, в первом круге Вероника Кудерметова победила нидерландскую теннисистку Сюзан Ламенс (3:0).