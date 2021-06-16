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Ру Тат
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16 июня 2021  21:46
Тимур Касимов

Вероника Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Берлине в парном разряде

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Уроженка Казани, 32-я ракетка мира Вероника Кудерметова в паре с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой вышла в полуфинал турнира в Берлине с призовым фондом 565 тысяч евро.

В четвертьфинале дуэт Кудерметова / Вондроушова обыграл американо-чилийскую пару Дезире Кравчик /Алекса Гуарачи, которые были третьими сеяными в парном турнире. Счет встречи 7-6, 7-5.

В матче за выход в финал парного разряда победительницы сыграют с первой сеяной парой Николь Меликар (США) / Деми Схюрс (Голландия). 

Также  Кудерметова продолжает выступление на турнире в одиночном разряде, где в матче 1/8 финала сыграет с соотечественницей Людмилой Самсоновой (106-я в рейтинге WTA).

#теннис #вероника кудерметова
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