Вероника Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Берлине в парном разряде

Уроженка Казани, 32-я ракетка мира Вероника Кудерметова в паре с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой вышла в полуфинал турнира в Берлине с призовым фондом 565 тысяч евро.

В четвертьфинале дуэт Кудерметова / Вондроушова обыграл американо-чилийскую пару Дезире Кравчик /Алекса Гуарачи, которые были третьими сеяными в парном турнире. Счет встречи 7-6, 7-5.



В матче за выход в финал парного разряда победительницы сыграют с первой сеяной парой Николь Меликар (США) / Деми Схюрс (Голландия).



Также Кудерметова продолжает выступление на турнире в одиночном разряде, где в матче 1/8 финала сыграет с соотечественницей Людмилой Самсоновой (106-я в рейтинге WTA).