Вероника Кудерметова вышла в финал квалификации турнира WTA-1000 в Дубае

Фото: wtatennis.com

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова вышла в финал квалификации хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), победив француженку Хлоэ Паке 7:6 (7:4), 6:4.

Встреча длилась 1 час 58 минут. Кудерметова четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Паку же один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Напомним, ранее Полина Кудерметова, сестра Вероники, проиграла Алисии Паркс (5:7, 3:6) в первом круге квалификационного раунда в Дубае.

Добавим, что ранее Вероника уступила представительнице Польши Магде Линетт (6:3, 0:6, 4:6) в первом круге сольных соревнований в Дохе (Катар) и покинула турнир.