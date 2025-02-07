Вероника Кудерметова вышла в финал квалификации турнира WTA-1000

Фото: wtatennis.com

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова обыграла итальянку Сару Эррани (6:4, 6:1) и вышла в финал квалификационного турнира WTA-1000 в Дохе (Катар).

Вероника обыграла итальянку Сару Эррани (6:4, 6:1). Кудерметова допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 17 брейк-пойнтов.

В финале квалификационного турнира Вероника сыграет с победителем пары Эрика Андреева – Нао Хибино.

Напомним, ранее в финал квалификационного турнира WTA-1000 вышла Полина Кудерметова, родная сестра Вероники. Она обыграла китаянку Чжэн Сайсай (6:1, 6:3).