Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе в парном разряде

Вероника Кудерметова вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Дохе (Катар) в парном разряде.

В 1/8 финала турнира казанская теннисистка в паре с бельгийкой Элизе Мертенс в двух сетах (6:0, 6:4) разобралась с украино-белорусским дуэтом Марта Костюк / Александра Саснович.

В следующем раунде пара Кудерметова / Мертенс сыграет с победителем противостояния Флипкенс / ван Эйтванк – Гуарачи / Меличар.

На данный момент Кудерметова располагается на 25-м месте в мировом рейтинге WTA.