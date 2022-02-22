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Спорт
22 февраля 2022  22:58
Дамир Садриев

Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе в парном разряде

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Вероника Кудерметова вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Дохе (Катар) в парном разряде.

В 1/8 финала турнира казанская теннисистка в паре с бельгийкой Элизе Мертенс в двух сетах (6:0, 6:4) разобралась с украино-белорусским дуэтом Марта Костюк / Александра Саснович.

В следующем раунде пара Кудерметова / Мертенс сыграет с победителем противостояния Флипкенс / ван Эйтванк – Гуарачи / Меличар. 

На данный момент Кудерметова располагается на 25-м месте в мировом рейтинге WTA. 

#вероника кудерметова #теннис
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