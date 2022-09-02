Вероника Кудерметова вышла в 1/8 финала US Open

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова обыграла представительницу Венгрии Далму Галфи в третьем круге турнира US Open в Нью-Йорке со счетом 2:0 (6:2, 6:0).

Стоит отметить, что встреча продолжалась 46 минут. Кудерметова дважды подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Галфи подала четыре эйса, один раз ошиблась на подаче и не имела шансов взять подачу соперницы.

На стадии 1/8 финала US Open Кудерметова сыграет с пятой сеяной представительницей Туниса Онс Жабер.