Вероника Кудерметова вышла в 1/8 финала на US Open в парном разряде

Вероника Кудерметова

Фото: twitter.com/wtarussians

На проходящем в Нью-Йорке Открытом чемпионате США по теннису уроженка Казани, 31-я ракетка мира в одиночном разряде (и 14-я в парном) Вероника Кудерметова в дуэте с американской Бетани Маттек-Сандс (15- ракетка мира в парном разряде) обыграли в матче второго раунда парного разряда французскую пару Фиона Ферро/Ализе Корне.

Бетани Маттек-Сандс и Вероника Кудерметова

Счет матча – 6-2, 6-2. Игра продолжалась 1 час, в каждом из сетов победительницы взяли по два гейма на подаче соперниц.

Стоит отметить, что Кудерметова и Беттани-Сандс являются 6-ми сеяными в парном турнире на US Open.

В 1/8 финала они сыграют с победительницами в противостоянии между румынской парой Кристина-Андрея Миту/Ирина-Камелия Бегу и австралийско-американским дуэтом Сторм Сандерс/Кэролайн Доулхайд.