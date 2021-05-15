Вероника Кудерметова вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Риме в парном разряде

Уроженка Казани 24-летняя Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Риме в парном разряде. В 1/8 финала татарстанская теннисистка в дуэте с 17-летней американкой Кори Гауфф обыграла американо-канадскую пару Эйжа Мухаммад – Габриэла Дабровски. Счет встречи 7-6 (7-2), 6-2.

Матч продолжался 1 час 15 минут. За игру Кудерметова и Гауфф не допустили ни одной двойной ошибки, а процент выигранных первых подач составил 85%.

В борьбе за выход в полуфинал турнира в Риме с призовым фондом 1,8 млн долларов, дуэт Кудерметова – Гауфф сыграет с парой Шэрон Фичмен – Джулиана Олмос (Канада/Мексика).