Вероника Кудерметова выбыла из теннисного турнира в Берлине в одиночном разряде

24-летняя уроженка Казани Вероника Кудерметова не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Берлине в одиночном разряде. Сегодня 32-я ракетка мира в матче 1/8 финала уступила соотечественнице Людмиле Самсоновой, которая занимает 106-е место в рейтинге WTA.



Поединок длился 1 час 20 минут и завершился за два сета: 6-4, 6-3 в пользу Самсоновой. В борьбе за выход в полуфинал Людмила Самсонова сыграет с американской теннисисткой Мэдисон Киз (28-я в рейтинге WTA).

Кудерметова продолжит выступление на турнире в Берлине в парном разряде, где она дошла до полуфинала. В матче за выход в финал парного разряда дуэт Вероника Кудерметова (Россия) / Маркета Вондроушова (Чехия) сыграет с первой сеяной парой Николь Меликар (США) / Деми Схюрс (Голландия).