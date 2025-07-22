Вероника Кудерметова вспомнила свое поражение в финале Уимблдона-2021

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Чемпионка Уимблдона-2025 в парном разряде, уроженка Казани Вероника Кудерметова поделилась воспоминаниями от поражения на Уимблдонском турнире 2021 года.

«В 2021 году я была так близка к победе, и это не случилось… Были мысли потом, а вдруг это был мой единственный шанс на такой титул и я им не воспользовалась.

Поэтому, когда я смогла переломить опасную ситуацию в финале – ведь матч мог закончиться совсем не в нашу пользу – я очень сильно обрадовалась. Поражение в 2021-м было для меня очень болезненным, теперь я закрыла тот гештальт. Появилась необходимая осознанность за это время, развились определённые теннисные навыки, наверное, в этом ключевая разница между двумя финалами», – сказала Кудерметова «Чемпионату».

Напомним, в 2021 году Кудерметова играла в паре с Еленой Весниной. Дуэт уступил Элисе Мертенс и Се Шувэй (6:3, 5:7, [7:9]).

В 2025 году в решающей стадии Кудерметова уже в паре с бельгийкой Мертенс победила Елену Остапенко и Се Шувэй (3:6, 6:2, 6:4). По пути к финалу Вероника и Элисе обыграли Габриэлу Дабровски и Эрин Рутлифф в четвертьфинале, а в полуфинале победили Оливию Гадецки и Дезире Кравчик.