Вероника Кудерметова вошла в заявочный лист на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка и уроженка Казани Вероника Кудерметова вошла в заявочный лист на турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос».

В женском одиночном разряде среди россиянок заявлены Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Оксана Селехметьева, Анастасия Захарова и Анна Блинкова.

Отметим, что для Кудерметовой этот турнир будет первым в 2026 году. Напомним, ранее спортсменка заявила, что вынуждена пропустить часть сезона из-за травмы.