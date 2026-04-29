29 апреля 2026

Вероника Кудерметова вошла в заявочный лист на «Ролан Гаррос»

Фото: "Татар-Информ"

Российская теннисистка и уроженка Казани Вероника Кудерметова вошла в заявочный лист на турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос».

В женском одиночном разряде среди россиянок заявлены Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Оксана Селехметьева, Анастасия Захарова и Анна Блинкова.

Отметим, что для Кудерметовой этот турнир будет первым в 2026 году. Напомним, ранее спортсменка заявила, что вынуждена пропустить часть сезона из-за травмы.

