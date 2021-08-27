Вероника Кудерметова сыграет с румынкой Сораной Кырстя в первом раунде US Open

Вероника Кудерметова

instagram.com/v.kudermetova

Определились соперники российских теннисистов в первом раунде одиночных разрядов на турнире «Большого Шлема» – US Open.

В женской сетке уроженка Казани 31-я ракетка мира Вероника Кудерметова на старте турнира сыграет с румынской теннисисткой Сораной Кырстя, которая занимает 38-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Стоит отметить, что Кудерметова и Кырстя встречались в матче одиночноо разряда один раз – пять лет назад. Тогда победу одержала румынка. Также Кырстя выиграла два матча в парном разряде, один из них – в финальном турнире в Лугано в 2019-м году.

Самая сложная соперница досталась Вере Звонаревой, которая уже на старте турнира сыграет с первой ракеткой мира Эшли Берти из Австралии.

Кроме того, Анастасия Павлюченкова сыграет с Элисон Риск – Екатерина Александрова – с Сарой Эррани, Дарья Касаткина – с Цветаной Пиронковой, Анастасия Потапова – с Джессикой Пегула, а Анна Блинова, Варвара Грачева и Людмила Самсонова – с победителями квалификации.

В мужском турнире Даниил Медведев встретится с Ришаром Гаске, Карен Хачанов – с Ллойдом Харрисом, Аслан Карацев – с Хауме Муньяром, а Андрей Рублев – с победителем квалификации.

Открытый чемпионат США по теннису стартует в понедельник, 30 августа.