Вероника Кудерметова стартовала с победы на «Ролан Гарросе»

Уроженка Казани, 24-летняя теннисистка Вероника Кудерметова провела сегодня стартовый матч на «Ролан Гарросе». В поединке первого раунда турнира из серии «Большого Шлема» россиянка в двух сетах обыграла 19-летнюю американку российского происхождения Аманду Анисимову – 7-6(7-5), 6-1.

Матч продолжался чуть менее полутора часов. По ходу игры Кудерметова сделала 6 эйсов, допустила две двойные ошибки и выиграла 83% очков на своей первой подаче.

«Матчи первого круга всегда непростые, присутствует дополнительное волнение, нужно время чтобы почувствовать ритм игры. Я просто старалась работать над каждым мячом несмотря ни на что. Думаю, что это и помогало в тяжелые моменты», – рассказала Кудерметова после матча в эксклюзивном комментарии для ИА «Татар-информ».

Во втором раунде «Ролан Гаррос» в одиновном разряде Вероника сыграет с победительницей в чешском противостоянии Мария Боузкова – Катерина Синякова.

А в первом раунде парного турнира Кудерметова в дуэте с соотечественницей Аленой Весниной сыграет парой Ван Яфань (Китай) – Анна-Лена Фридзам (Германия). Матч запланирован на среду, 2 июня.