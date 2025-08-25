Вероника Кудерметова сенсационно вылетела из US Оpen в первом раунде турнира

Фото: wtatennis.com

Уроженка Казани Вероника Кудерметова не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата США (US Open). В первом круге соревнований она уступила 147-й ракетке мира, представительнице Индонезии, Джаниче Чен. Итоговый счет – 4:6, 6:4, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. За это время 26-я ракетка мира восемь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету индонезийки три эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

Во втором круге соревнований Джаниче Чен встретится с чемпионкой US Open — 2021 британской теннисисткой Эммой Радукану.