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На главную ТИ-Спорт 5 февраля 2025 11:38

Вероника Кудерметова разгромно проиграла Белинде Бенчич во втором круге турнира WTA-500

Вероника Кудерметова разгромно проиграла Белинде Бенчич во втором круге турнира WTA-500
Фото: wtatennis.com

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова потерпела крупное поражение от Белинды Бенчич во втором круге турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

В матче Кудерметова не сумела взять ни одного гейма (0:6, 0:6). Россиянка ни разу не подала навылет и допустила три двойных ошибки, не заработав ни одного брейк-пойнта. На счету Бенчич же два эйса, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В четвертьфинале Белинда сыграет с победительницей матча между казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой и чешкой Маркетой Вондроушовой.

Напомним, в первом круге турнира в Абу-Даби Кудерметова победила соотечественницу Людмилу Самсонову (2:1). Турнир WTA-500 в ОАЭ завершится 8 февраля.

#вероника кудерметова #теннис #спорт
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