Вероника Кудерметова рассказала, почему не стала менять спортивное гражданство

Фото: wimbledon.com

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова высказалась о своем отказе менять спортивное гражданство.

«Была возможность перейти выступать за другую страну, но у меня была позиция, что я останусь, какая бы ни была ситуация. Я сразу сказала родителям, что нет», – передает слова Кудерметовой «Чемпионат».

Напомним, Вероника Кудерметова стала победительницей Уимблдона-2025 в парном разряде с бельгийкой Элисе Мертенс. В решающей стадии дуэт победил Елену Остапенко и Се Шувэй (3:6, 6:2, 6:4). По пути к финалу Вероника и Элисе обыграли Габриэлу Дабровски и Эрин Рутлифф в четвертьфинале, а в полуфинале победили Оливию Гадецки и Дезире Кравчик.