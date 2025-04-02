Вероника Кудерметова рассказала о взаимоотношениях со своей сестрой

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Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова рассказала о взаимоотношениях со своей младшей сестрой Полиной Кудерметовой.

«Честно говоря, моя младшая сестра была для меня источником ежедневной мотивации. В начале года, когда она вышла в финал Брисбена, она говорила: «Вероника, ты должна проснуться!» Эти слова меня разбудили, заставили меня увидеть все по-другому и начать делать все немного лучше. Проблема в том, что теперь наш отец страдает за обеих. Он может присутствовать на моем матче, но в то же время будет следить за счетом матча сестры, если она играет в то же время.

Полина всегда старается работать очень усердно, хотя в последнее время у нее были проблемы со здоровьем, с тренером. Я очень горжусь тем, чего она достигает. Очень здорово иметь в туре члена семьи. Надеюсь, что однажды мы сможем сыграть вместе в парном разряде. Это одна из моих краткосрочных целей. Не терпится увидеть, как мы выступим как команда», – передает слова Вероники Punto de Break.

Напомним, на днях Вероника Кудерметова вылетела из турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Россиянка дошла до второго круга, где потерпела поражение от Аманды Анисимовой.