Вероника Кудерметова пропустит часть сезона, чтобы восстановиться поле операции

Теннисистка и уроженка Казани Вероника Кудерметова в своих социальных сетях объявила, что пропустит часть сезона в связи с восстановлением после операции.

«Дорогие друзья! В последние дни появилось много разных предположений по поводу моего отсутствия на турнирах. Хочу лично прояснить ситуацию. Многие из вас знают, что последние два-три года были для меня очень сложными: то травмы, то поиск нового в моем теннисе, то поиск мотивации для себя.

И вот вроде как с мотивацией и целями определилась (хочу достойно представлять свою республику, свой город), начала вставать на спортивные рельсы в полный рост, но, увы… У Всевышнего свои планы на каждого из нас! В канун Нового года мне сделали операцию. Какую именно – пусть это останется моим личным маленьким секретом!

В погоне за результатами и победами я совсем перестала уделять внимание своему здоровью. Ведь так сложно остановиться в тот момент, когда ты на подъеме и многое получается! Вот теперь встал выбор между теннисом и здоровьем, пришло время немного остановиться и уделить наконец-то внимание себе и своему телу: подлечиться, восстановиться, наполнить свой внутренний мир новой энергией. И уже в обновленном состоянии вернуться на корт, но уже сильнее!» – написала Кудерметова.

Ранее стало известно, что спортсменка пропустит Australian Open – первый турнир Большого шлема в 2026 году.