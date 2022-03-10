Вероника Кудерметова проиграла в первом раунде парного турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй раунд парного турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе.

Кудерметова в паре с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс проиграла на стадии 1/16 финала дуэту из Японии Эри Ходзуми/Макото Ниноми в двух сетах 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

В стадии 1/8 финала японки встретятся с победительницами матча Даяна Ястремских/Иванна Ястремских (Украина) – Моника Никулеску/Ириной-Камелией Бегу (Румыния).

Напомним, казанская теннисистка Кудерметова занимаетс 24-е место в рейтинге WTA и является на данный момент второй ракеткой России.