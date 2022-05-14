Вероника Кудерметова пробилась в финал парного разряда турнира в Риме

Российские теннисистки - уроженка Казани Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова в полуфинале парного турнира в Риме оказались сильнее американки Дезире Кравчик и нидерландки Деми Схюрс (1:6, 7:6 (8:6), 10:7).

За трофей Павлюченкова и Кудерметова сразятся с победителем матча Луция Градецкая / Саня Мирза (Чехия/Индия) — Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос (Канада/Мексика).

В этом году старшая дочь чемпиона России 1998 года по хоккею в составе «Ак Барса» Эдуарда Кудерметова Вероника уже выходила в финалы турниров в Майами, Мельбурне, Стамбуле, Дубае, но это был ее максимальный успех. Однако весной Вероника стала заслуженным мастером спорта, чего ее отец, трехкратный чемпион России не добился.