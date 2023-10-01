Вероника Кудерметова одержала победу на теннисном турнире в Токио

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Россиянка Вероника Кудерметова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации в Токио. В финальном матче уроженка Татарстана обыграла представительницу США Джессику Пегулу, сообщает ТАСС.

Финальный счет составил 7:5, 6:1 в пользу Кудерметовой. По данным издания, это второй титул WTA россиянки в одиночном разряде. Впервые она одержала победу в Чальстоне в 2021 году.