Вероника Кудерметова оценила экстрим-парк «Урам» в Казани

Чемпионка Уимблдона Вероника Кудерметова в беседе с «Чемпионатом» оценила экстрим-парк «Урам» в Казани, расположенный вдоль набережной.

«Даже грустно, что никогда не была раньше на площадке «Урам», столько эмоций, большой восторг. Восхищаюсь городом и своей республикой, которая смогла реализовать такой проект, такие возможности для мальчишек и девчонок для занятий спортом. Уникальный проект, как для любителей спорта, так и для профессионалов.

Здорово, что у меня появилась возможность провести тренировку для простых горожан, как для маленьких спортсменов, так и для тех кто даже не занимается профессионально спортом, это в любом случае будет полезно. Я как человек, который всю жизнь провёл в спорте могу показать такие упражнения, которые помогут и восстанавливаться и в обычной жизни, следить за своим телом и избегать каких-либо болевых ощущений», – сказала Кудерметова.

В конце августа 2025 года стартует заключительный турнир Большого шлема в теннисе. На US Open Кудерметова будет принимать участие.