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На главную ТИ-Спорт 22 сентября 2026 15:24

Вероника Кудерметова объявила о беременности

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Вероника Кудерметова объявила о беременности
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Российская теннисистка и уроженка Казани Вероника Кудерметова сообщила о том, что ждет ребёнка. Об этом она написала на своей странице в социальной сети, опубликовав совместное фото с мужем Сергеем Демёхиным.

«В ожидании чуда», — подписала снимок Кудерметова .

29-летняя спортсменка не выступает на официальных турнирах с ноября 2025 года. Ранее она перенесла операцию и взяла паузу в карьере для восстановления . В январе 2026 года Кудерметова объясняла, что в погоне за результатами перестала уделять внимание здоровью .

Кудерметова — победительница Уимблдона-2025 в парном разряде вместе с бельгийкой Элисе Мертенс. Также на её счету две победы на Итоговом турнире WTA в паре (2022, 2025) и два титула WTA в одиночном разряде .

#вероника кудерметова
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