Вероника Кудерметова о «Ролан Гаррос»: Турнир в Париже – один из моих любимых

30-я ракетка мира, уроженка Казани Вероника Кудерметова находится сейчас в Париже, где готовится к началу турнира «Ролан Гаррос», основная сетка которого стартует 30 мая.

«Прилетела в Париж с хорошими мыслями и рабочим настроением. Буду выкладываться по максимуму в каждом матче, а что в итоге получится – посмотрим. В паре буду играть с Еленой Весниной», – рассказала Кудерметова в комментарии для ИА «Татар-информ».

Стоит отметить, что ранее теннисистка уже заявляла, что грунт – это ее любимое покрытие. Не удивительно, что именно на грунте она выиграла свой первый титул в одиночном разряде. Это произошло в начале апреля на турнире в Чарлстоне, США. Что касается «Ролан Гарроса», то этот старт для татарстанской теннистки – особенный.

«Турнир в Париже – один из моих любимых, поэтому я чувствую себя комфортно тут. Хочется задержаться здесь надолго в этом году», – призналась Вероника Кудерметова.

Пока лучшее достижение Кудерметовой на «Ролан Гарросе» – это выход в третий рануд в 2019 году. Стоит отметить, что данный турнир серии «Большого Шлема» четыре раза выигрывали россиянки. В 2004 году это сделала Анастасия Мыскина, в 2009 – Светлана Кузнецова, а в 2012 и 2014 – Мария Шарапова.