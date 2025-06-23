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На главную ТИ-Спорт 23 июня 2025 19:24

Вероника Кудерметова не сумела выйти во второй круг турнира в Бад-Хомбурге

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Вероника Кудерметова не сумела выйти во второй круг турнира в Бад-Хомбурге
Фото: wtatennis.com

43-я ракетка мира, уроженка Казани Вероника Кудерметова не сумела выйти во второй круг турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге. Россиянка уступила чешке Катержине Синяковой со счетом 6:7 (4:7), 5:7.

Матч проходил 1 час 53 минуты. Кудерметова пять раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трех заработанных. Синякова же реализовала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных.

В следующей стадии Катержина Синякова встретится с Джесской Пегулой из США.

#вероника кудерметова #теннис #спорт
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