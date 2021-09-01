Вероника Кудерметова не смогла пробиться во второй раунд одиночного разряда на US Open

Уроженка Казани, 31-я ракетка мира Вероника Кудерметова проиграла в матче первого раунда одиночного разряда на US Open. Уже на старте турнира она потерпела поражение от румынской теннисистки Сораны Кырсти (39-я в рейтинге WTA) в трех сетах.

Первая партия завершилась на тай-брейке – 6-7 (5-7) в пользу румынки. Во втором сете Кудерметова обыграла соперницу со счетом 6-3.

Однако в решающем третьем сете все разладилось в игре татарстанской теннисистки и она отдала сопернице все шесть геймов – 0-6.

Кудерметова выбыла из борьбы на турнире в одиночном разряде и продолжит выступление в Открытом чемпионате США по теннису в парном разряде. В матче первого раунда россиянка в паре с американкой Бетани Маттек-Сандс сыграет против дуэта Александра Соснович (Белоруссия) / Галина Воскобоева (Казахстан).